Podcast "Kuldne geim" | Kalev/Cramo võit CSKA üle tekitab ka võrkpallirahva seas elevust

*Kaks poliitilist jõudu vastavad alustuseks teravatele küsimustele.

*Rivo jätkab Venemaa rannavollekoondise juhendamist, kuid millistel tingimustel?

*Kui palju on Venemaal rannahalle ja mil moel suurriigis rannavõrkpalli järelkasvuga tegeletakse?

*Pariisi olümpia terendab ees. Kus on arenguruumi Oleg Stojanovskil, Vjatšeslav Krassilnikovil ja Rivol endal?

*Läti klubide tase on kahe hooaja vahel kõvasti langenud. Idee Eesti ja Soome ühisliigast kerkib vähemalt kaudselt taas üles.

*Mida näitas Tallinna Ülikooli ja TalTechi vaheline karikamäng?

*Maailma üks tugevamaid võrkpalliklubisid saabub Tartusse. Kas Rivo ikka läheb kohale?

*Kalev/Cramo võit Mosvka CSKA üle näitas taaskord, et ka võrkpallis oleks superklubi ideel jumet.

*Miks oleks Eestis tugevaimas eurosarjas konkurentsivõimelist võrkpalliklubi luua oluliselt lihtsam kui korvpallis ja jalgpallis?

*Kes on Eesti võrkpalluritest alustanud välismaal hooaega edukalt?

*Pafi ennustusrubriik toob esile julged panused.

*Kuulajate küsimused. Kuidas sattus Mihkel võrkpallisaatesse? Kas ka Euroopas võiks libero pääseda servima? Millal hakkab Eestis noorte rannavõrkpalli osas töö pihta?