Kaire Leibakut ja paljusid maailma tippe juhendanud kergejõustikutreenerit süüdistatakse seksuaalses ahistamises

USA-s diskrimineerimisjuhtumeid uuriv US Center for SafeSport on ajalehe The Guardian andmetel Reideri luubi alla võtnud seoses mitmete seksuaalse ahistamise kaebustega.

Reideriga on omal ajal koostööd teinud ka Eesti kolmikhüppe rekordinaine Kaire Leibak, samuti ka Tokyo olümpia 200 meetri jooksu kuldmedalist Andre de Grasse ja kolmekordne kolmikhüppe maailmameister Christain Taylor.

Juhtum pälvis The Guardiani tähelepanu eelkõige põhjusel, et Reideri käe all treenivad Floridas Tumbleweedi kergejõustikuklubis ka Suurbritannia sprindiässad Adam Gemili ja Daryll Neita.

Ajalehe teatel on Suurbritannia kergejõustikuliit hoiatanud Gemilit ja Neitat, et kui nad Reideriga koostööd ei lõpeta, peatatakse nende liikmelisus alaliidu kergejõustikuprogrammis, mis jätaks sportlased olulise rahalise toeta. Sarnane sõnum on edastatud ka teistele Briti sportlastele, kes kaalusid USA-sse Reideri käe alla treenima kolimist.

Kui The Guardian Reideriga ühendust võttis, ütles ta, et polnud SafeSporti uurimisest ega Briti kergejõustikuliidu hoiatusest teadlik.

"Võite mu advokaadile helistada, sest see on minu jaoks uudis," lisas ta.

Reideri jurist Ryan Stevens ütles, et süüdistused tema kliendi suhtes on kontrollimata ja tõestamata.

"SafeSport pole märget Rana süüdistuste kohta väljastanud. Rana mainet kahjustavad tõestamatute rünnakute ajastus ja motiivid tuleb põhjalikult välja uurida ja kontrollida, kuid seda pole tehtud," ütles advokaat.