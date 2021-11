Tipptennisist süüdistab Hiina endist asepeaministrit seksuaalses kallaletungis

35-aastane hiinlanna tuli süüdistustega lagedale teisipäeval sotsiaalmeediaplatvormil Weibo, mis on Hiina versioon Twitterist.

Peng kirjeldas, kuidas Zhang ründas teda 2018. aastal Pekingis, kui naine viidi tema magamistuppa temaga magama. 10 aastat tagasi oli Peng olnud mehega ka konsensuslikus vahekorras ja pikemas suhtes, kuid tol korral polnud see enam vabatahtlik. Ka tema kirjeldustest varasema suhte kohta võis välja lugeda, et see oli peale surutud, sest ta oli enda sõnul mehega esimest korda seksima nõustunud "hirmust ja paanikast".