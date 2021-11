Tehingu ootuses: kas Barcelona saab soovitud peatreeneri Katarist kätte?

FC Barcelona president Joan Laporta tunnistas möödunud reedel, et klubi on olnud Xaviga ühenduses, kuid ei kinnitanud, kas just tema Koemani koha üle võtab, rääkides pikalt, kui head sõbrad nad Xaviga on ning kuulutades, et ühel päeval saab temast kindlasti Kataloonia hiiu juhendaja.

Barcelona jaoks seisneb probleem aga selles, et Xavil on jätkuvalt kehtiv leping Katari klubi Al Saddiga. Möödunud nädalal tegi klubi peatreeneri osas ka sotsiaalmeedias avaliku pöördumise: "Vastuseks sellele, mis hiljuti ringlema hakanud on - Al Saddi juhtkond kinnitab, et Xavil on klubiga kaheaastane leping ning ta on täielikult keskendunud meeskonnda järgmistele mängudele, et hoida meid liiga tipus ja kaitsta tiitlit."