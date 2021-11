FOTOD | Jürgen Henn eelseisvast euromängust: võimaluse korral võtame lõpus ka riske

„Suutsime tekitada palju võimalusi ja lüüa korralikud väravad. Need on kindlasti asjad, mida eelmisest kohtumisest kaasa võtta. Peame ka nüüd oma mängu mängides leida need augud vastaste kaitses,” rääkis Flora peatreener Jürgen Henn tänasel pressikonverentsil.

Kui eelmises kohtumises avas Flora eurosarja põhiturniiril nii värava- kui ka võiduarve, siis kaitses lubati sisse eksimusi, mida nüüd soovitakse vältida. „Kaitses kasutatakse eksimused kohe ära. Meil ongi vaja mängida neid mänge sellel tasemel ja niimoodi saamegi oma taset tõsta. Tahame kindlasti oma eelmise mängu eksimusi parandada. See ei ole aga kiire protsess. See ei käi nii kiiresti.”

Henn tõdes, et eelseisvale matšile saab Flora vastu minna sisuliselt täiskoosseisus ja see tekitab valikuküsimusi ka põhikoosseisu osas. Võrreldes viimaste mängudega on rivistuses tagasi ka Martin Miller ja Kristo Hussar, kes olid vahepeal haigusega väljas. Lisaks märkis Henn, et näiteks Rauno Alliku ei ole veel 100 protsenti terve, kuid vajadusel saab siiski meeskonda aidata.

Kui punk ja väravad on kirjas, siis ilmselgelt läheb Flora homme püüdma ka alagrupiturniiri esimest võitu. „Kui mängu lõpus on seis viigis ja seni on olnud võrdsete heitlus, siis pigem võtame riske ja püüame võitu,” avas Henn meeskonna filosoofiat. „Samas võib ka mäng kulgeda niimoodi, et oleme viigiga rahul.”

„Punkt on käes. See oli miinimumeesmärk. Kindlasti jahime nüüd ka võitu,” lisas omalt poolt Flora keskkaitsja Märten Kuusk. „Emotsioon on kindlasti hea. Praegune rütm, kus mängime üle kolme-nelja päeva aitab tegelikult sportlasele kaasa. Harjumused ja liigutused on hästi kehas sees. Taastumine peab olema aga kiire. Trennides ei jõua palju asju harjutada. Seega on teooriat rohkem ja peame õppima niimoodi toime tulema.”

Flora ja Anorthosise kohtumine algab Lilleküla staadionil homme kell 17.30.