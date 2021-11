Tänaku asemel ootamatult võimaluse saanud Suninen: loodan jõuda täiskohaga WRC-sse tagasi

Suninen sai tiimilt kõne teisipäeval. "Loomulikult on mul kahju, et Ott ei saa sellistel asjaoludel võistelda. Viskasin Hispaanias Colin Clarkiga (DirtFishi ajakirjanik - toim) nalja, et tahaksin Monzas võistelda WRC masinaga, aga ma ei arvanud, et see ka juhtub. Nagu ütlesin, on see Oti jaoks keeruline olukord, aga minu jaoks hea võimalus."

"Sellest tuleb suur väljakutse, aga ma ei hakka endale pingeid peale panema. Ma ei muuda oma lähenemist, vaid tahan leida enda rütmi ja sõita oma rallit," sõnas Suninen DirtFishi vahendusel. "Mõnes mõttes on see ühekordne võimalus teenida see, mida tahan: täiskoht WRC sarjas. Väga tore, et mul on kahe tugeva esituse järel selline võimalus tekkinud."

Hooaja keskel M-Spordi tiimist lahkunud Suninen lõi nii Soome kui ka Kataloonia MM-etapil kaasa WRC2 arvestuses. Soomes teenis ta Movisporti tiimis Volkswagen Polo GTI R5-ga sõites kindla võidu. Hispaanias tegi ta koostööd juba Hyundaiga ning sai teise koha.

Suninen saab Hyundai masinat testida Itaalias sel reedel. "Pean testil võimalikult palju õppima, tahan sellest autost palju avastada," sõnas Suninen. "Ma pole Andrea Adamo või tiimiga rääkinud, missuguse strateegiaga rallile vastu läheme. Olen lihtsalt võimaluse eest neile väga tänulik."

Soomlane kiitis senist koostööd Hyundaiga. "Olen siiamaani väga nautinud seda. Võistlesin Hyundai i20 Rally2 masinaga Hispaanias ja sain eelmisel nädalal Itaalias testida," kiitis ta. "Tahaksin jätkata järgmisel aastal Hyundais. Oleme sellest veidi rääkinud, aga jutt käib WRC2-st. Minu ambitsioon on jõuda tagasi tippu, aga järgmisel hooajal on see keeruline."