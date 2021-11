Mainekas ralliajakirjanik: Ott Tänak on tänavu olnud suurima ebaõnnega sõitja

Kuigi senine aeg Hyundais on olnud Tänakule keeruline, jääb ta pragmaatikuks, kes vaatab tuleviku suunas. "Kui Tänak tänavu mais Hyundaiga kaheks aastaks lepingut pikendas, siis seda põhjusel, et ta usub Andrea Adamosse ja mis võib-olla veelgi tähtsam: ta teadis, et M-Spordi tehnikaguru Christian Loriaux kolib Hyundaisse," jätkas Evans. Ajakirjanik tõi seejärel välja, kuidas nii Markko Märtin kui ka Tänak on näinud, kuidas Loriaux vastavalt Subarus ja M-Spordis on suutnud autosid arendada.

"Olen kuulnud, kuidas kolleegid on arutanud, kas Tänaku parimad ajad on läbi. Hallo? Ma pole Tänaku kaitsekõneleja, aga vahel on mul tunne, et olen vaadanud hoopis teistsugust hooaega," kirjutas Evans. "Tänak on tänavuse hooaja suurima ebaõnnega sõitja. Tean seda juttu, et inimene on ise oma õnne sepp, aga teeme ülevaate tema 2021. aastast."