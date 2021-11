Solskjaer võrdles Unitedi sangariks kerkinud Cristiano Ronaldot Michael Jordaniga: see oli nagu lisaajal tiitli võitmine

"Me jätkasime võitlemist, näitasime iseloomu. Me oleme heas füüsilises vormis ja suutsime sama, mida Old Traffordil," sõnas BeIn Sporti vahendusel Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer . "Saime väga tähtsa punkti kätte."

"Ronaldo on uskumatu. Kui on kedagi, kellele võiks viimasel minutil palli anda, siis on see tema," tunnustas Solskjaer hoolealust. "Ta on parim väravakütt. Mul on seda raske öelda, sest nende kahe väravaga läks ta Unitedis minust mööda, aga hästi tehtud!"