Kotsar tegi eurosarjas hea mängu, kuid Hamburg kaotas

Kotsar tegi Hamburgi ridades hea esituse. Eestlane kogus 24 minuti jooksul 16 punkti, võttis viis lauapalli ning andis ühe resultatiivse söödu.

Hamburgi resultatiivsemad olid Caleb Homesley 22 ja Ray McCallum juunior 17 punktiga. Andorrale tõid Drew Crawford 21 ja Codi Miller-McIntyre 17 punkti.

Hamburg on EuroCupi alagrupiturniiril kaotanud kõik kolm kohtumist. Andorra on kolmest kohtumisest teeninud kaks võitu. Hambrugi järgmiseks vastaseks on Leedu klubi Panavežyse Lietkabelis, kellel on tabelis samuti kaks võitu ja üks kaotus.

