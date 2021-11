Jagati X-Mängude kutseid: Kelly Sildaru sai esialgu pääsme ühele alale

Nüüd jagasid korraldajad naiste freestyle-suusatamise kõigil kolmel alal välja veel kolm pääset ehk iga ala kaheksast osalejast on praeguseks selged kuus.

Rennisõidus on lisaks Sildarule praeguseks pääsme saanud Zoe Atkin, Eileen Gu, Rachael Karker, Cassie Sharpe ja Brita Sigourney.

Naiste pargisõidus on praeguseks kutse kätte saanud Eileen Gu, Sarah Höfflin, Tess Ledeux, Megan Oldham, Giulia Tanno ja Maggie Voisin.

Naiste Big Airis on praeguseks pääsme saanud Mathilde Gremaud, Eileen Gu, Sarah Höfflin, Megan Oldham, Giulia Tanno ja Maggie Voisin.

Sildaru on viiekordne X-Mängude võitja. Pargisõidus on ta parimaks kroonitud neljal korral ning rennisõidus ühel juhul. Lisaks on ta rennisõidus võitnud ühe hõbemedali ning Big Airis ühe hõbemedali ja ühe pronksmedali.