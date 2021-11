BLOGI | Cristiano Ronaldo kaks väravat tõid ManUnitedile tähtsa viigi, FC Barcelona sai vajaliku võidu

Nelja vooru järel on nii ManUnitedil kui ka Villarrealils seitse punkti. Atalanta on viie silma peal.

Kaks vooru enne alagrupiturniiri lõppu on Bayernil edasipääs kindel. Barcelona tõusis grupis kuue punktiga teiseks, Benfica on neljaga kolmas ja Dinamo ühega viimane.

Asjad on sisuliselt selged H-alagrupis, kus Torino Juventus alistas 4:2 Peterburi Zeniti ja Londoni Chelsea oli 1:0 üle Malmöst. Juventus on kindlalt edasi ning Chelsea on ühe jalaga samuti kaheksandikfinaalis.