Nõmme Kalju sportliku poolt hakkab juhtima Argo Arbeiter

Kalju juhtkonna sõnul on nad seadnud prioriteediks klubi sportliku ja organisatoorse poole viimise uuele tasemele. „See algab kogu struktuuri korrastamisest, alates kõige noorematest kuni esindusmeeskonnani välja. Loodan enda panusega sellele tegevusele positiivset energiat juurde anda,” ütles Arbeiter Kalju Facebooki vahendusel.

Nõmme Kalju presidendi Kuno Tehva sõnul on klubil lõppemas raske hooaeg, mis sel korral ei vastanud ei klubi liikmete ega fännide ootustele.

„Meie nupud jalgpalli malelaual on mõnevõrra segi löödud ja sellest tulenevalt oleme rõõmsad, et Kalju taustajõud said kõrgelt hinnatud ja hea tunnetusega spetsialisti näol täiendust,” ütles Tehva, kelle sõnade kohaselt kuulub Arbeiteri tööülessannete sekka nii noorte kui proffijalgpalli metoodilise tegevuse arendamine ja sportliku strateegia elluviimine. „Usume, et Argost saab klubile hea spordidirektor.”