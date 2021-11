Südamerabanduse saanud Christian Eriksen võib tänu hollandlastele peagi jalgpalliväljakutele naasta

Itaalia väljaande Il Corriere dello Sport teatel on õhus võimalus, et Eriksen liitub järgmise üleminekuakna jooksul Hollandi suurklubi Amsterdami Ajaxiga. Inter lubab Eriksenil väidetavalt üleminekutasuta lahkuda. Itaallaste suurimaks huviks on vabaneda taanlase suurest palganumbrist, mis on väidetavalt 7,5 miljonit eurot aastas.