UFC puuris kohtuvad uuesti kaks vihavaenlast Usman ja Covington

Viimane kohtumine Usmani ja Covingtoni vahel oli verine püstivõitluse lahing, mis lõppes Covingtoni nokaudiga, kuid mehed ise on andud matši käigule täiesti erineva hinnangu. Covington on seisukohal, et ta oleks kindlalt võitnud, kui poleks juhtunud õnnetut traumat lõualuuga. Usman on Covingtoni kommentaaridele tuliselt reageerinud, väites, et tema löögid on lihtsalt nii tugevad.

Pärast kaotust on Covington vastast pidevalt meedias õrritanud ja Usman ei ole omalt poolt solvangutega võlgu jäänud. Nii on mehed teise omavahelise matši väga suureks puhunud ja UFC fännid ootavad põnevusega, mis pikalt küdenud konfliktist puuris välja koorub. Spordiennustusportaali OlyBet statistika näitab hetkel suuremat võiduvõimalust Usmanile, seda ülekaaluka koefitsiendiga 1,32 Covingtoni 3,52 vastu.

Fakt on see, et mõlemad mehed on mitmekülgsed võitlejad ja suudavad ära kasutada auke vastase kaitses. Nii Usman kui ka Covington on võitlusstiili poolest peamiselt maadlejad ja võistelnud NCAA maadlusliigas. Ent see ei tähenda, et nad Khabibi kombel igal matšil vastase matile maha viia proovivad. Nii Usman kui ka Covington on lisaks suurepärased püstivõitlejad ja proovivad matši alguses erinevate löögikombinatsioonidega vastast nokauti lüüa.

Vahepealsed võidud

Pärast matši Usmaniga oli Covingtoni vastaseks endine UFC welterweight-kaalu tšempion Tyron Woodley, kes augustis kaotas poksimatšis juutuuber Jake Pauli vastu. Covington näitas matšil tugevat maadlemisoskust ja alistas Woodley viiendas raundis.

Usman on pärast matši Covingtoniga võidelnud kolm korda: kaks vastasseisu Jorge Masvidaliga ja üks Gilbert Burnsiga. Ta on kõik kolm matši võitnud ja sellega juba neli korda oma poolkaalu UFC tiitlit kaitsnud. Viimati Jorge Masvidali vastu, kelle ta alistas teises raundis legendaarse nokaudiga.

Ideaalsed vastased