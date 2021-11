Rally Estonial raskelt vigastada saanud tippkaardilugeja lõpetas mõneks ajaks karjääri

Barritt sai vigastada juulis peetud Rally Estonial , ta kurtis pärast hüppelt maandumist tugevat selja- ja kaelavalu. Kuigi arstid 41-aastasel britil ühtegi luumurdu ei tuvastanud, pole ta siiani päris terveks saanud ja vahele on jäänud ka kõik MM-etapid.

"Pean raske südamega teatama, et vähemalt lühema ajaperioodi vaates on minu WRC-karjäär läbi. Olen pikalt mõelnud 2021. aasta peale, mille tipphetk oli Safari rallil ja madalaim punkt Rally Estonial," viitas Barritt juunikuise Keenia ralli teisele kohale.

"Mul on rallile veel palju anda ja tegu pole hüvastijätuga, aga praegu võtan aja maha, et keskenduda paranemisele ja perekonnale. Taka, palju edu järgmisel hooajal ja jään ootama hetke, kui saan taas teid kõiki katsetel näha," lisas ta oma Instagrami postituses.