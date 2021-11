OTSE DELFI TV-s | "Mehed ei nuta": Kalev/Cramo võitis taas CSKA-d. Kuidas on see võimalik?

- Kohe värskete emotsioonide pealt: BC Kalev/Cramo võitis juba teist korda sel aastal Moskva CSKA-d! Kuidas see on võimalik?

- Anett Kontaveit võitis ka Rumeenias, kerkis maailma edetabelis kaheksandaks ja osaleb WTA finaalturniiril. Kuhu edasi?

- Eesti jalgpalliliit maksab ligi 100 esiliiga pallurile hooaja lõpuni palka, et teha nad profisportlasteks ja turniir saaks peetud sõltumata sellest, kas mehed on vaktsineeritud või mitte. Mõistlik?

- Eesti Ekspressi avaldatud dokumendid demonstreerivad, kuidas Aivar Pohlaku juhitud FC Flora ehitas peamiselt võõra rahaga A.le Coq Arena, müüs selle seejärel "superkasuga" maha Aivar Pohlaku juhitud jalgpalliliidule. Kohalik jalgpalliringkond justkui probleemi ei näe?

- Helen Nelis-Naukas terroriseeris telefonisõnumitega tema teenetest loobunud Katrina Lehist, kes andis asja politseisse ja nõudis lähenemiskeeldu. Sellest hoolimata imestab Nelis-Naukas, miks talle kui esimesele treenerile Lehise olümpiavõidu eest preemiat ei makstud!?