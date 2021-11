Autotööstuse kriis mõjutab ka rallimaailma: edukas tootja vaagub hinge

Škoda pressiteates põhjendas mootorispordiosakonna juht Michal Hrabanek tootmise peatamist kogu maailma autotööstuse kriisiga. Tootmise ja varuosade hankimisega on probleeme ka paljudel teistel autofirmadel ja Škoda otsustas, et lõivu peab maksma just ralliprogramm.