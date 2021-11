Enesekindlusest pakatav Kontaveit: mul on finaalturniiril võimalik kõigiga võrdselt mängida

"Arvan, et mul on finaalturniiril võimalik kõigiga võrdselt mängida. Tunnen end väljakul enesekindlalt ja väga hästi. Mul pole finaalturniiril midagi kaotada ja tähtis on neid kohtumisi seal täiega nautida," rääkis Kontaveit ETV saatele "Ringvaade".

Turniir peetakse 10.-17. novembrini Mehhikos Guadalajaras.

"Ma pidin proovima minema, aga ma ei mõelnud enne Rumeenia või isegi Moskva turniiri, et mul on võimalik need turniirid võita ja finaalturniirile jõuda," lausus eestlanna.

"Mõtlesin, et peale Moskva turniiri tuleb suur pingelangus. Ei tulnud. Siis ma läksin otse Rumeeniasse ja mõtlesin, et pärast Rumeenia turniiri tuleb suur pingelangus. Ei ole seni veel tulnud. Mul on sel hooajal veel mänge, mida vaja mängida ja loodan, et pärast neid mänge tuleb see pingelangus," lisas ta.