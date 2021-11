DELFI VIDEO | Kristjan Kangur: sellised kogemused on ükstapuha kui vanale peerule head

Enda naasmisest endisesse koduklubisse rääkides ütles Kangur, et tippvormi jõudmine võtab veel aega. "Õnneks pole peatreener mind ära tapnud, vaid on tasapisi järk-järgult minuteid jaganud. Üritan võistkonda nii palju aidata kui saan. Vahel tuleb rohkem minuteid, vahel kasinamalt," sõnas Kangur, kel on käsil karjääri viimased aastad.

"Sul on õigus. Täitsa lõpus olen omadega. Sellised kogemused on ükstapuha kui vanale peerule head. Need annavad nii palju positiivset energiat juurde. Nagunii on meil pikk ja raske hooaeg ees. Sellised võidud tähendavad meie võistkonnale väga-väga palju!"