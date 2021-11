Venno alustas Kataris kahe võiduga, Teppan vedas Tokati hooaja esimese võiduni

Robert Viiber ja Grand Nancy said aga 0:3 (30:32, 23:25, 24:26) kaotuse St-Nazairelt, Viiber juhtis Nancy rünnakuid kogu mängu ja tõi ka 2 punkti. Tabelis on Nancy 9 punktiga teine ja Frejus 8 punktiga neljas.

Eesti naiste koondise peatreeneri Lorenzo Micelli juhendatav Le Cannet´ Volero jätkab liigas liidrikohal, viimati alistati 3:0 (25:23, 37:35, 25:23) St-Raphael ja 3:0 (25/22 25/18 21/25 25/19) Cannes. Le Cannet on 18 punktiga esikohal, Terville 9 punktiga kaheksas ja Venelles 7 punktiga 10. kohal. Prantsusmaa naiste esiliigas said Nette Peit ja Quimper Volley 3:0 (25:23, 25:16, 25:16) jagu Harnesieni naiskonnast. Eestlanna tööandja on B-grupis 9 punktiga teine.