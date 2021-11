Pandeemia võis anda Mehhiko rallile kabelimatsu

Kaks kümnendit tagasi WRC sarja Leoni toonud ralli direktor Patrick Suberville kardab, et Mehhiko MM-etapiga on kõik. Sel aastal ei nähtud esimest korda pärast 1995. aastat ühtegi üle Atlandi ookeani toimunud etappi. Ei Tšiilis, ei Argentinas ega Mehhikos.

"See võib olla meie jaoks lõpp. Ma mõistan, millises olukorras WRC promootor ja tiimid on. See kõik on seotud pandeemiaga, mis meid endiselt saadab. Kõik see mõjutab veel ka järgmise aasta esimest semestrit," rääkis Suberville.