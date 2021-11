Tallinnas kaks kulda kaela saanud Rootsi kergejõustikutäht lõpetas 28-aastaselt karjääri

Rootslanna lisas, et pole kunagi tahtnud oma elu ainult spordile pühendada, vaid soovib ka õpingutega jätkata. Sportlaskarjääri ajal polnud tal selleks aega, aga nüüd võtab ta tõsisemalt ette füüsika tudeerimise.

Bengtsson on täiskasvanute tasemel võitnud tiitlivõistlustelt kolm pronksmedalit: 2016. aastal Amsterdami EM-il ning 2015. ja 2017. aastal sise EM-il vastavalt Prahas ja Belgradis. 2015. aastal krooniti Bengtsson U23 Euroopa meistriks Tallinnas, samuti on ta kahekordne juunioride maailmameister (2010, 2012) ja 2011. aasta Euroopa juunioride meister (Tallinn). Noorte olümpiamängudelt on tal kuldmedal 2010. aastast, kui võistlused toimusid Singapuris.