Lionel Messi on Pariisis rahulolematu: Barcelonas oli kõik parem

„Ma ei oska öelda, kui kaua ma PSG-s mängin. Saan aga seda kinnitada, et tulevikus kolin koos perekonnaga Barcelonasse tagasi. Seda tahan mina ja seda tahab ka minu abikaasa,” sõnas Messi.

Messi avaldas muuhulgas, et tulevikus sooviks ta Kataloonia suurklubi ridades teha näiteks spordidirektori tööd.

Vutitähe sõnul igatseb ta Barcelona igapäevaelu ning tema perekonnal on olnud raskusi Pariisi elurütmiga kohanemisel. „Barcelonas oli meie igapäevarutiin paigas. Kõik toimus kindla rütmi alusel. Pariisis kõik muutus. Nii klubi kui ka linn olid minu jaoks täiesti uued.”

„Armastasin igapäevaelu Barcelonas. Pariisis on meeletud liiklusummikud. Meid hellitati Barcelonas ära. Kõik asjad olid lähedal. Sain lapsi kooli viia ja neid sealt koju tuua. Vahepeal sain minna ka trenni ja kodus lõunat süüa. Praegu mul sellist aega ei ole. Barcelonas oli kõik parem,” tunnistas Messi.

Messi sõnul suhtleb ta regulaarselt mitme Barcelona mängumehega. Peamiselt on ta kontaktis Sergio Agüero, Sergio Busquetsi ja Jordi Albaga.

Messi on PSG eest pidanud Prantsusmaa liigas viis kohtumist ning selle ajaga on tal väravaarve avamata. Meistrite liigas on ta PSG ridades löönud kolme kohtumisega kolm väravat.