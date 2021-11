Korvpallinaiskonna peatreener: välismaal mängivad eestlannad kuuluvad võistkondade liidrite sekka

"Meie naiskonnas on palju mängijaid, kes võivad võtta vastutuse, mis on väga teretulnud," ütles Majenieks. "Kõik eestlannad ei tee kaasa välisriigi kõrgliigas, aga kindlasti on ka madalama liiga mängutase ja konkurents tugev."

"Teder on üks ülikoolinaiskonna liidreid," lausus Majenieks. "Möödunud aastast saadik on USA ülikoolide treenerid ja juhid hakanud mõistma, et rahvusvaheliste turniiride praktika pole teiste riikide mängijatele üksnes kasulik, vaid nad on rahvuskoondistele vajalikud. Johanna tahab väga koondisesse tulla ja Washingtoni ülikooli treener saab tema soovist aru, kuigi ei saa eestlannat üliõpilasliiga NCAA hooaja esimestes mängudes kasutada. Oleme väga tänulikud nii Johanna kui ka tema võistkonna otsuse üle."