Karl Toom ja Kaspar Lees kui ühest suust: koondisesse tulek on alati eriline

Lees: koondisesärgis moodustame ühtse löögirusika

Tänases rahvusmeeskonnas on vaid kolm mängijat, kel rohkem koondisemänge kirjas kui Kaspar Leesil. Ehkki 31-aastane vasakäär on kogu karjääri veetnud kodumaa klubides, on ta viimased kaks aastat põhjanaabrite käsipalliga tihedalt kokku puutunud, mängides HC Tallinna ridades Soome meistriliiga põhiturniiril.

"Tunnistan, et enne seal mängimist ei pidanud Soome liigat nii kõrgetasemeliseks, kui nüüd oma kogemustega tunnetanud olen. Mitmed koondislased on neil koju tulnud ja liigas on palju kvaliteetseid pallureid. Eesti meistriliigast on põhjanaabrid igal juhul ette rebinud," hindas 2012. aastal Solvallas just Soome vastu koondisedebüüdi teinud Lees.