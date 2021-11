Prantsusmaa meedia: PSG ei välista Sergio Ramosega enneaegselt lepingu lõpetamist

Samal ajal on kogenud hispaanlane kasseerinud iganädalaselt klubilt sisse kopsaka summa palka. Mis täpsemalt Ramose teenistus PSG-s on, pole mõistagi teada. L'Equipe andmetel teenib hispaanlane hooajaga aga 12 miljonit eurot ehk ligi 250 000 eurot nädalas.

Pariisi klubi spordidirektor Leonardo lükkas Marca vahendusel kuulujutud ümber. "Me kõik teame, et Ramos on vigastatud. Hispaania meediale meeldib mänge mängida. Me kõik teame, et meil oli probleem. Teame, mis siin toimub."