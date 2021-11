OTSE DELFI TV-s | Mida suudab BC Kalev/Cramo kodus Venemaa hiiu Moskva CSKA vastu?

Kalevlased on VTB Ühisliiga hooaega alustanud ühe võidu ja kolme kaotusega. Esimene võit pärineb just viimasest voorust, kui võõrsil alistati Nižni Novgorod 71:65.

CSKA on VTB-s võitnud kõik neli kohtumist. Viimatises VTB mängus alistas armeeklubi 82:60 Permi Parma. Kalev/Cramo ja CSKA lähevad tänavusel kalendriaastal vastamisi kolmandat korda. 7. veebruaril said kalevlased võõrsil CSKA üle mälestusväärse 107:102 võidu. Märtsis võttis Moskva klubi Tallinnas revanši numbritega 94:72.

Tänasele kohtumisele läheb CSKA vastu kahemängulise kaotusteseeria pealt, kui möödunud nädalal kaotati Euroliigas ASVEL-ile 68:70 ja Monacole 80:97. Pärast reedest kaotust põikas meeskond korraks Moskvasse ja pühapäeva õhtul jõudsid nad Tallinna. Peatreener Dimitrios Itoudis tunnistas, et meeskonna olukord pole kerge.

„Oodata on väga rasket mängu,” lausus ta Tallinnas Vabaduse väljakul asuvasse Palace’i hotelli sisenedes. „Meie mängijad on pisut väsinud, see on meil kolmas välismäng järjest. Midagi pole teha, peame end kokku võtma ja näitama heal tasemel korvpalli, mitte tegema 21 pallikaotust nagu viimases Euroliiga kohtumises.”

Vähemalt pühapäevase seisuga saab Kalev minna mängule täies koosseisus. Kalevi treenerid tunnevad CSKA mängu ja abitreeneri Indrek Reinboki sõnul suudetakse mõnedes liinides olla suurklubi jaoks ebamugavad. „Ma ei ütleks, et kõik on nii nagu siis, kui võitsime – meie koosseis on selleks piisavalt muutunud –, aga teatud sarnaseid asju püüame enda jaoks ära kasutada,” selgitas ta.

Loe ka: Kalev/Cramo võib langeda CSKA kättemaksu ohvriks

Delfi Kogupaketi tellijad näevad ülekannet tasuta.

Kui tellimust pole, siis võid selle vormistada selle artikli alt ja ning saad olla kindel, et näed ka teisi BC Kalev/Cramo kohtumisi VTB-liiga hooajal.

*1. kuu on tutvumishind 1 euro.

*Lugemisõigust saad jagada 4 sõbraga.

*Tellija saab lugeda 11 väljaande tasulisi lugusid.

*Tellimust saab igal ajal tühistada.

Soovi korral võid teha ostu vaid selle otseülekande vaatamiseks (3,49 eurot). Sellega saab vaadata otseülekannet, teisi tasulisi artikleid lugeda ei saa.

Saku Suurhallis toimuvale mängu kohapeal vaatamiseks saab pileti osta Piletitaskust.