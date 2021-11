Hyundai valmistub täistuuridel uueks hooajaks. Adamo: tänavu saime valusal viisil teada, et töökindluseta rallit ei võida

Hyundai simulatsiooni kohapeal kajastamas käinud DirtFish uuris tiimi pealikult Andrea Adamolt, kas tema arvates on meeskonnal piisavalt aega, et auto vajaliku kiiruse ja jõuni arendada. "Te näete asja teisest perspektiivist kui mina," vastas Adamo.

"Alustasime teistest hiljem, seega proovime Monte Carloks (hooaja avaetapp - toim) mõnel muul viisil valmis olla. Rohkem kui iial varem usume, et töökindlus on sellise auto puhul põhiline," kommenteeris Adamo. "Õppisime tänavu valusal viisil, et ilma vastupidavuseta ei saa rallit võita."

Adamo lisas, et Põhja-Itaalias testiti prototüüpmasinaga, mis on kaugel sellest, millega kavatsetakse Monte Carlos stardis olla. Uut masinat hakkab Hyundai testima kümne päeva jooksul. "Minu jaoks on oluline sellest masinast võtta maksimaalselt kogemusi, et teha uus auto võimalikult hea."