Simona Halep: üritasin kauem mängus püsida, aga Kontaveit oli liiga hea

"Võtan sellest nädalast siiski kaasa palju positiivset. Finaalipääs pärast rasket aastat on alati teretulnud. Isegi kui see on väiksem karikas, on see karikas. Olen õnnelik ja rahul, kuidas ma sel nädalal mängisin. Ma ei ole väga löödud. Pean vaid üritama tippmängijate vastu paremini mängima õppima."