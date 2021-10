Mehed, loengule! "Treeni teadlikult" sarjas teisipäeval fookus meeste tervisel

Oma tervise hoidmiseks on igal mehel võimalus oma tervist ise hoida piisava füüsilise koormuse, liikumise, tervisliku toitumise, kehakaalu normis hoidmise ja normaalse elurütmiga, samuti leides optimaalselt aega nii tööks, vabaajategevuseks kui ka ööuneks ning hoides toimivad lähedussuhteid.

Meeste suurimad terviseriskid on enamasti seotud igapäevase tervisekäitumisega. Terviseteadlikkus ning riskide ja ohtude tundmine aitavad aluse panna tugevale tervisele. Eesti meeste suremuse peamiseks põhjuseks on südame- ja veresoonkonna haigused ning kopsu- ja eesnäärmevähk. Suitsetamine, vale toitumine, alkoholiga liialdamine, vähene liikumine ja ebapiisav puhkamine mõjutavad oluliselt nende haiguste tekkimist. Ennetav tervisekontroll aitab haiguseid võimalikult varajases faasis tuvastada ning ennetavate tegevuste ja tervislikuma eluviisiga saab riskid viia miinimumini.

Teisipäeval kell 18 annab meeste tervise hoidmisest ja riskidest praktilise ülevaate laboriarst Anneli Raave-Sepa veebiloeng "Meeste tervis enne ja pärast 35. eluaastat". Osalejad saavad ülevaate meeste terviseriskidest sõltuvalt vanusest. Räägitakse, kuidas testosterooni taseme muutus elu jooksul mõjutab meeste välimust ja seksuaaltervist, saab juhised, millal ja kuidas peaks eesnääret kontrollima. Vastuse saab ka küsimusele, millised on Eesti mehe südame- ja maksanäitajad, mida kontrollida ja mida nad mõjutavad, kuidas on võimalik põhilisi riske hinnata.

Doktor Anneli Raave-Sepp on laboriarst ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli pediaatrina ning hiljem laborimeditsiini residentuuri. Igapäevaselt koordineerib ta Eesti suurima meditsiinilabori Lõuna-Eesti regiooni tööd, nõustades igapäevaselt laborimeditsiini ja erinevate analüüside osas pere- ja eriarste ning patsiente. Raave-Sepp on tunnustatud meditsiinidiagnostika alase koolitajana arstide ja meditsiiniõdede seas ning mitmete spordialaliitude ja sportlaste nõustaja meie sportlaste tervisekontrollide osas - Rait Ratasepp, Saskia Alusalu, laskesuusatajad, ujujad, triatleedid.