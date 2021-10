TIPPHETKED | Suure unistuse täitnud Kontaveit: tennist mängima hakates ei osanud arvata, et see üldse võimalik on

"Esikümme on olnud mu eesmärk alates sellest ajast, kui ma saja hulka jõudsin. Tennist mängima hakates poleks arvanudki, et selline asi võimalik on, ei osanud nii suurelt unistada. Kohe kui 20 sekka jõudsin, seadsin eesmärgiks esikümne. Olen selle poole terve elu püüelnud," lausus Kontaveit virtuaalsel pressikonverentsil pärast endise maailma esinumbri Simona Halepi (WTA 18.) 6:2, 6:3 alistamist.

Nüüd, kus üks suur eesmärk on saavutatud, siis milline on järgmine siht? "Mõtlesin selle peale ühe sõbraga rääkides. Arvan, et sean need eesmärgid siis, kui see aasta käbi on. Kõik on nii kiiresti läinud, et pole jõudnud kõike läbi mõelda. Muidugi, kui üks asi on saavutatud, tahan rohkem ning kindlasti tuleb uued eesmärgid seada."