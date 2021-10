Sergio Agüerol diagnoositi südamerütmihäired, ees ootavad põhjalikumad uuringud

33-aastast argentiinlast ootavad nüüd ees põhjalikud südameuuringud ning ilmselt pole meest enne täieliku tõe teada saamist väljakule oodata, mis tähendab, et 2. novembri Meistrite liiga alagrupimäng Kiievi Dinamo vastu tuleb Barcelonal pidada Agüerota.

Ajalehe Marca teatel teostatakse täiendavad uuringud Agüerole järgmise paari päeva jooksul. Samal ajal viibib ta pidevalt meedikute järelvalve all, kuigi pole öeldud, et see ilmtingimata tema haiglasse jäämist tähendab.

Kataloonia väljaanne SPORT kirjutab, et Agüerot tabasid südamerütmihäired, mille käes on ta kannatanud ka mitu aastat tagasi. Teised allikad on väitnud, et tema pulss oli normaalsest märgatavalt kõrgem.

Nou Campi staadionil olid eile Barcelona ja Alavesi kohtumises 40. minutil ärevad hetked, sest Agüero lebas selili murul, olles hetk varem käega rinnust kinni haaranud. Barcelona meedikud tormasid väljakule ja valmistusid teda kanderaamile tõstma, kuid argentiinlane tõusis siiski püsti ja jalutas iseseisvalt platsi kõrvale.

Barcelona peatreeneri kohusetäitja Sergi Barjuan ütles peale mängu: "Mulle öeldi, et ta tundis end pisut uimaselt. Sain just teada, et ta viidi haiglasse. Ma ei saa palju rohkemat öelda, kuniks ma midagi ei tea."

Televisioonis leiti hiljem üles kordused, kus Agüero näitab märke lihasprobleemist ning hiljem küsib pingilt vahetust. Pole teada, kas need kaks vahejuhtumit - lihasvalu ja südameprobleem - omavahel kuidagi seotud olid.

Klubi pole ühtegi ametlikku avaldust Agüero tervise kohta veel teinud.