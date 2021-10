Põnev idee: Pariis tahab olümpia avatseremoonia korraldada kesklinnas

"Meil on juba sel teemal olnud 20 töökoosolekut ning enne 2024. aastat on neid veel mitmeid ees ootamas," ütles Estanguet Prantsuse televisioonile, vahendab Inside The Games.

"Meil on Prantsusmaal erinevate riskiastmete eksperdid olemas, nii terrorismi kui ka küberturvalisuse jaoks. Me ei alusta valgelt lehelt. Muidugi on tegemist pretsedenditu projektiga, mida pole nii paljude inimestega varem tehtud. Väljakutse on suur ning me tahame selle hästi läbi viia. Seepärast me asjaga nii vara pihta hakkasime. Olen piisavalt veendunud, et järgmise kolme aastaga on meil kõik vastused olemas."