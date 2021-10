91-aastane Bernie Ecclestone tuleb rahvusvahelist suusaliitu uueks looma?

Eliasch tunnistas Austrias reporteritele, et on alati imetlenud, millise võimsa publiku- ja meediamagneti Ecclestone vormel ühest suutis ehitada.

Oma presidendikampaania ajal lubas Eliasch, et valituks saades kavatseb ta kasutada kõiki tänapäevaseid tehnoloogiavõimalusi, mida teised spordialad juba kasutavad ning ala populariseerimiseks teha erinevaid telesaateid ja dokumentaale. Selleks plaanivat ta enda ümber koondada erinevaid oma valdkonna eksperte.

Nüüd käis Eliasch välja, et plaanib üheks nõuandjaks suusaliitu tuua Ecclestone'i.

"Bernie tegi vormel 1 sarjaga uskumatuid asju. Tänu temale on see nüüd globaalne supersport. Hindan alati tema arvamust. Tahan ta tulevikus tuua FIS-i nõunike paneeli," rääkis Eliasch Kleine Zeitungile.

2017. aastal F1 sarja juhtimisest taandunud ja ohjad Liberty Mediale üle andnud Ecclestone ütles Reutersile, et on suusaliidu presidendi pakkumisele avatud.

"Oleneb, mida ta tahab, et ma tegema hakkan. Ma pole temast viimasel ajal kuulnud. Suusatamas te mind ei näe, see on kindel," sõnas Ecclestone.