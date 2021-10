Rauno Sappineni väravad tõid Florale üliolulise võidu

Flora esiründaja arvel on nüüdseks Premium liigas 21 väravat. Teda edestab vaid Henri Anier , kelle nimel 23 tabamust.

Flora on liidrist FCI Levadiast ühe enam peetud mängu juures kolme punktiga maas. Levadia läheb täna kell 15 vastamisi Nõmme Kaljuga. Pärast tänast on nii Levadial kui Floral mängida veel viis kohtumist. Neist kaks viimast peavad tiimid just omavahel.