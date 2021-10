MM-l kvalifikatsioonid sõidetud, pühapäeval kavas finaalid

Reedel Campillose kardirajal sõidetud maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonisõitudes näitas eestlastest klassis OK parimat minekut Markus Kajak (Ward Racing). Kajaku enda sõnul jäi nii mõnigi kümnendik siiski rajale, kuid maailma absoluutse paremiku seas on 18. aeg saavutus omaette. "Kindlasti ei jää ma kvalifikatsiooniga liialt rahule, sest võimalus oli paremat teha, kuid seekord nii," selgitas Kajak pärast täna õhtuseid kvalifikatsiooni. "Eesmärgiks on aga jätkuvalt läbi eelsõitude jõuda finaali esikümnesse." Eelsõitudesse stardib Kajak 7. kohalt. Laupäevastest eelsõitudest sõltus, millised 36 sõitjat jõuavad pühapäeval sõidetavasse finaali, kuid Kajakul on selleks kõik head eeldused olemas.

Samuti klassis OK võistlev Carmen Kraav (Ward Racing) sõitis ajasõitudes välja üldarvestuse 56. aja, mis andis talle laupäevastesse eelsõitudesse 23. stardikoha. Oma esimestel maailmameistrivõistlustel osalev Kraav näeb oma võimalust aga just eelsõitudes. "Kvalifikatsiooniga ei jäänud rahule ja plaan on eelsõitudes võimalikult palju tõusta," ütles Kraav pärast ajasõite. "Esimest korda tiitlivõistlustel sõites on väga raske, kuid annan endast parima!"

Kolmas klassis OK võistlev Robin Särg (Novalux Srl) sai aga ajasõitudes omal nahal kogeda maailma tipukonkurentsis võistlemise karmi kogemust. Kardisport on siiski tiimisport ning mehaaniku eksimus läks maksma hea stardikoha täna algavates eelsõitudes. "Trennides liikusime õiges suunas ning kasvatasime järk-järgult tempot. Kvalifikatsioonis aga läksime mehaanikuga seadetega alt ning selles konkurentsis teist võimalust enam ei anta," kommenteeris Särg oma tänast päeva, mille lõpetas üldarvestuse 71. ajaga. "Õnneks teame, milles viga ning laupäevastesse eelsõitudesse lähme kindla plaaniga juba kohe alguses rünnakule asuda, et oma kohta üldarvestust silmas pidades parandada." Särg stardib eelsõitudesse 29. kohalt ning võitlus koha finaali koha eest saab olema väga raske, aga mitte võimatu.