FANTASTILINE! Sel hooajal juba neljanda turniiri võitnud Anett Kontaveit lunastas pääsme WTA aastalõputurniirile ning tõuseb maailma edetabelis kaheksandaks!

"Olen sõnatu! See on olnud mulle uskumatu nädal. Tahan õnnitleda Simonat, kes on mulle olnud suur eeskuju. Olen sulle mitmeid aastaid alt üles vaadanud, oled mind mitu korda võitnud," ütles Kontaveit oma võidukõnes.

"Vabandust, Ons [Jabeur], et sulle seda tegin! Ootan juba väga järgmist nädalat. Loodan, et pääseme mõlemad sinna (aastalõputurniirile - toim)."

"Aitäh ka treener Dmitrile (Dmitri Tursunov - toim). Meil on koos olnud imelised paar kuud. Ei teagi, kuidas see juhtunud on, aga aitäh, et oled minu jaoks olemas olnud."