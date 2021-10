Tartu taktika õigustas ennast: suure koslepi järel võeti ülivajalik võit

Tabelis viimasel kohal asuv Pärnu on kaks vooru enne hooaja lõppu kogunud 15 punkti. Et Tartu Tammeka alistas kodus 1:0 Kuressaare ja tõusis 22 punkti peale, pole Pärnul võimalik enam Tartut püüda.

Tartu ja Kuressaare omavaheliste mängude saldo on võrdne ning ka võitude arv võib parimal juhul jääda pelgalt viiki. Praegu on Kuressaarel kaheksa ja Tartul kuus võitu. Kui omavaheliste mängude ja üldvõitude seis on võrdne, saab otsustavaks väravate vahe, mis Kuressaarel on enne kahte viimast vooru 33:47 ja Tartul 30:69. 25 värava tagasitegemine on ebareaalne.