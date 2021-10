Tänak on uues hübriidautos pettunud: esimest korda ajaloos pole tegu päris autoga

"Tegu on täiesti erineva projektiga. Ma ütleks, et esimest korda ajaloos pole enam tegu päris autoga," rääkis Tänak portaalile DirtFish.

"Õpime samm-sammult," ütles Tänak. "Sisuliselt anti meile turvapuur, millele oli alla kruvitud neli ratast ja ümber oli plastmass. See on sõitjatele ja inseneridele täiesti teistsugune väljakutse. On palju, mida õppida ja palju kogemusi, mida saada."