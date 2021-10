Kontaveit on ülitähtsa finaali eel enesekindel: mul on palju, mille nimel mängida. Tahan seda nautida!

"Teadsin, et ei tule lihtne mäng. Rebecca on hea tennisist ja pidin kõvasti vaeva nägema. Kasvasime sisuliselt koos üles, sest tunnen teda juba kaheksa-aastasest saadik. Mängisime noorena samadel turniiridel ja oleme alati lähedased olnud," rääkis Kontaveit pressikonverentsil.

Kontaveit mööduks võiduga tänavuse hooaja arvestuses tuneeslannast Ons Jabeurist. Jabeur jättis Rumeenia turniiri vigastuse tõttu vahele, aga Kontaveit usub, et konkurendi trauma pole nii tõsine, et see segaks tuneeslannal 10.-17. novembrini Mehhikos peetaval jõuproovil osalemast.