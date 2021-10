Eesti rattur oli Guadeloupe saarel võidukas

„Plaan oligi sobiva atrõõviga minema pääseda, et etapivõitu jahtida. Juhul, kui ei oleks saanud, pidanudksin sõitma meeskonnaliidri jaoks, kelle seljas on kollane särk,“ rääkis Lauk. „Eks ma tegin muidugi ise ka kõik vajaliku, et eest ära saada. Tunne oli hea ja praeguseks olen ka kliimaga ära harjunud. Ees olles püüdsin mitte liiga vara murduda ja õigeid otsuseid teha. Peale viimast tõusu oli praktiliselt kogu lõpp kergelt allamäge, mis tegi kontrollimise lihtsaks. Finišis oli kõik juba ainult vormistamise küsimus.“