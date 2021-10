Markus Ilver tegi Wisconsini ülikooli meeskonna eest debüüdi ja sai treenerilt kiita

Mängujärgsel pressikonverentsil puudutas Wisconsini peatreener Greg Gard ka Ilveri personaalküsimust. "On tõsi, et olime temaga [enne suve] tutvunud vaid virtuaalselt. Teadsin, et tal on rahvusvahelise korvpalli kogemus, mis tuleb talle kasuks. Ta on suurem kui video pealt pasistis. Võrreldes sellega, mis me näinud olime, on ta sellest ees. Ta on aru saanud, kuidas me mängime - eriti kaitses - ning on neid instinkte arendanud. Oleme temaga siiani väga rahul," ütles Gard.