Järjekordse kindla võidu saanud Kontaveit pääses Rumeenia turniiril finaali!

Kontaveit on karjääri jooksul võitnud neli WTA turniiri, neist kolm on tulnud viimase kahe kuu jooksul. Nädal tagasi triumfeeris ta Moskvas, lisaks oli ta parim ka Clevelandis ja Ostravas.

Pärast matši küsiti Kontaveitilt väljakuintervjuus, kuidas on teda võimalik peatada. "Ma ei tahaks oma mänguplaani igaks juhuks reeta," vastas Kontaveit naerdes. "Aga tunnen ennast väljakul väga hästi. Sel nädalal on tulnud kõik üsna automaatselt välja. Samas tänane mäng polnud nii lihtne kui skoor näitab. Pidin kõvasti võitlema ja Rebecca tegi mu elu raskeks."

Hoolimata tihedast mängugraafikust tunneb Kontaveit ennast füüsiliselt hästi. "Teises ringis andis keha veidi tunda, aga pärast seda on seis juba paremaks läinud. Minu motivatsioon on kõrgel ja annan endast parima."

"Sellel nädalal on see jutuks tulnud, aga jumal tänatud, et tegelikult keegi mind nii ei kutsu. Paar aastat tagasi tehti Jaapanis selle nimega nalja, aga tundub, et nüüd, kui sa selle nime välja ütlesid, teavad inimesed seda juba rohkem," vastas eestlanna.