VIDEO | Kohtunikud tunnistasid, et palli publikusse visanud Kevin Durant tulnuks eemaldada

"Kohtunik ei arvanud reaalajas, et pall, mis publikusse läks, visati sinna jõuga. Pärast video nägemist saime sellest aru ning nägime, et Kevin Durant tulnuks eemaldada," ütles kohtunike pealik Sean Wright peale mängu, mille Nets 105:98 võitis.

"Ma ei ütle teile, millise põhjenduse kohtunikud mulle andsid, sest ma ei taha neile häbi teha. Ma ei taha liigale häbi teha. Lihtsalt ei taha. Nad on toredad kutid ning nad tegid just ühe suure vea," rääkis Carlisle.

"Liiga tegeleb sellega. Te ei taha seda selgitust kuulda. Hetkel polegi sel tähtsust, sest see ei muuda midagi, aga see on lihtsalt nii oluline asi, millega ei saa jamada."