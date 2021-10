Katari klubi ei kavatse Xavit Barcelonasse lasta: tal on meiega kaheaastane leping

Al Sadd tegi neljapäeval Twitteris avalduse: "Vastuseks sellele, mis hiljuti ringlema hakanud on - Al Saddi juhtkond kinnitab, et Xavil on klubiga kaheaastane leping ning ta on täielikult keskendunud meeskonnda järgmistele mängudele, et hoida meid liiga tipus ja kaitsta tiitlit."

FC Barcelona president Joan Laporta tunnistas reedel, et klubi on olnud Xaviga ühenduses, kuid ei kinnitanud, kas just tema Koemani koha üle võtab, rääkides pikalt, kui head sõbrad nad Xaviga on ning kuulutades, et ühel päeval saab temast kindlasti Kataloonia hiiu juhendaja.

"Minu arvamus Xavist kui peatreenerist on, et tal on käsil õppimise ja arenemise faas. Mul on tema kohta väga head iseloomustused inimestelt, kes teavad teda paremini kui mina. Rääkisin temaga kaks kuud tagasi, kui andsime Ronald Koemanile oma usalduse - pidime talle need kuud andma, sest tiim vajas taastumiseks aega," rääkis Laporta eilsel pressikonverentsil.

"Mul on Xaviga head suhted. Olen temaga ka viimase kuu jooksul rääkinud. Tean tema arvamust meeskonnast ja sellest, mis tema arvates peaks juhtuma. Räägime nagu kaks sõpra ning antud juhul on minu arvamus väga hea. Ma räägin temaga, sest ta armastab jalgpalli ja on suur Barca fänn. See on üks ta elu eesmärke."

"Kui temast peaks saama selle meeskonna juhendaja, on mul temaga head suhted. Ta on üks võimalus. Eks me näe, kuidas kõik areneb. Need on olnud eravestlused kahe sõbra vahel ning ma ei saa avaldada, millest me rääkisime. Ma ei saa meie valikuid pikalt lahata, sest see poleks professionaalne ning võiks meie plaane mõjutada. Olen alati öelnud, et temast saab ühel päeval Barca peatreener, aga ma ei tea, millal," lisas Laporta.