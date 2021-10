Antirekordit korranud Žalgirise peatreener: vabandan fännide ees, aga vastane oli teiselt planeedilt

Ühtlasi tähistab see praeguse Euroliiga turniiriformaadi antirekordit. Senine rekord kuulus Podgorica Buducnostile, kes 2018/2019 hooaega alustas kuue järjestikuse kaotusega.

"Ma ei tea, mida öelda. Häbi on. Teadsime, et siin on raske võita. Anadolu Efes on üks Euroopa paremaid meeskondi," ütles Žalgirise sloveenist peatreener Jure Zdovc.

"Nad reageerisid Panathinaikose kaotusele, kuid see pole meie probleem. Teadsime, et nad alustavad tugevalt ning me peame nende esimese surve ära kannatama, püsima lähedal ja hiljem üritama vastase vead ära karistada."

"Kahjuks mängis Janis Strelnieks valudega ning meil polnud piisavalt korvpallureid, et rünnakul efektiivsed olla. Pean fännide ees vabandama. See pole Žalgiris ja see pole mina. Treenerina ei ürita ma alati vastutusest kõrvale hoida, kuid Adadolu Efes oli täna kui teiselt planeedilt," lisas Zdovc.

Žalgiris mängis ilma vigastatud Joffrey Lauvergne'i ja Emmanuel Mudiay'ta, poolvigane oli lisaks Strelnieksile ka Edgaras Ulanovas. Zdovc hindas, et vigastuste tõttu jäi saavutamata rütm, mille pealt võinuks visata veel 30-40 punkti.

"Teistel meestel on raske neid punkte leida. Siiski oleks võinud kaks-kolm head otsust rünnakul ja kaitses meile 10-15 punkti juurde tuua. Peame selle kallal tööd tegema," lisas peatreener.

Vastastel 94 punkti viskamist põhjendas Zdovc nõnda: "Jah, võibolla nad tabasid mõned rasked visked, aga me jäime igale poole hiljaks ega reageerinud vastavalt. Me ei aidanud teineteist, kui seda vaja oli, me ei vahetanud. Kõik algas esimesest kolmest punktist, mis nad viskasid. Kui nad leiavad rütmi, on neil piisavalt ründemängijaid, et visata isegi rohkem."

Järgmises Euroliiga mängus võõrustab Žalgiris 5. novembril Berliini Albat, kes on hooaega sarnaselt Efesile alustanud kahe võidu ja viie kaotusega. Perioodil 12.-19. novembrini ootavad ees kolm mängu Madridi Reali, Ateena Panathinaikose ja Istanbuli Fenerbahce vastu.