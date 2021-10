Itaalia tippklubi tunneb huvi Tallinna Selveri sidemängija vastu

Selveri peatreeneri Andres Toobali sõnul pole 23-aastase Vankeri üleminek veel sugugi kindel. “Tean, et Reneti kohta on küsitud, kas tal oleks variant välismaale siirduda, aga konkreetset pakkumist pole talle minu teada tehtud. Ka klubiga pole ühendust võetud. Hetkel on minul vaid see info, et agent on Reneti kohta maad uurinud ja tema mänguvideoid küsinud,” ütles Toobal kolmapäeva hilisõhtul Võrkpall24’le.