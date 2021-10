Austria terviseminister ärgitab maailma üheksandat reketit vaktsineerima

Hetkel vigastust raviv Thiem üritas taotleda Vienna Open turniirile pääsemiseks eriluba, kuid seda talle ei väljastatud. Austerlane on öelnud, et ootab, kuni kiidetakse heaks valgupõhine koroonavaktsiin Novavax.

"Mul jääb vaid üle ärgitada Dominic Thiemi vaktsineerima," ütles Mückstein ajalehele Heute. "Heaks kiitmata vaktsiinid ei pruugi saadaval olla enne 2022. aastat ning pole mingit viidet sellele, et need on praegustest vaktsiinidest paremad."