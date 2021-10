Eesti ratastoolikurlingu võistkond pääses Pekingi paraolümpiamängudele

“Oleme uhked, samas tunneme ka väga suurt vastutust, et esindada Eestit võimalikult hästi ja olla paraolümpial parimas sportlikus vormis. Paraolümpiamängude vastased on tugevad ja kergeid võite ei ole loota, kuid kõik võistkonnad on meie jaoks võidetavad - pühendame viimased kuud võistkonna ettevalmistusele, et olla Pekingis parimas vormis,” sõnas Eesti koondise kapten Andrei Koitmäe.