Katsuta teeb ka tuleval aastal Toyota ridades kaasa täishooaja

28-aastane Katsuta on sel hooajal MM-sarja üldarvestuses hoidmas seitsmendat positsiooni 68 punktiga. Parima esituse tegi jaapanlane Keenia MM-rallil, kus ta saavutas teise koha. See on jaapanlase tänavune ainus poodiumikoht. Lisaks Keenia ralli teisele kohale on tal ette näidata neljas koht Portugalist ja Itaaliast.